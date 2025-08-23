Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.08.2025 15:04:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüşmek için saat 14.30'da bir araya geldi. Toplantıya, Kamu-Sen de katılıyor.

Kamu görevlileri hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yılındaki zam oranını belirlemek için toplandı.

Kurul, ilk toplantı için saat 14.30'da bir araya geldi. Toplantıya Kamu-Sen de katılıyor.

NE OLMUŞTU?

Kamu İşveren Heyeti, ilk olarak 12 Ağustos'ta yaptığı teklifte 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde yüzde 4'er zam teklifinde bulunmuştu.

15 Ağustos'ta yeni bir teklif sunan heyet, 2026 yılı zam oranlarına ek olarak taban aylığa 1000 lira artış önermişti.

Son olarak 18 Ağustos'ta tekliflerini bir kez daha revize eden Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 zam teklifinde bulundu. 2027 yılı için daha önceki teklifinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

