Hakkâri’deki tespihçi Berlin’e ‘Made in Türkiye’ etiketiyle ihracat yapacak

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Trendyol, uluslararası büyüme ve e-ihracat planlarına hız verdi. İlk yurtdışı ofisini Berlin’de açan şirket, 2023’te 1 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı amaçlıyor. Trendyol Hakkâri’de üretilen yerli tespihlerden tutun da Türkiye’deki 300 üreticinin ürünlerini “Yüzde 100 Made in Türkiye” etiketiyle yurtdışına açacak.

Trendyol’un gelecek planlarıyla ilgili Berlin’de düzenlenen toplantıda bilgi veren Grup Başkanı Çağlayan Çetin, yurtdışında yatırımlara hız verdiklerini anlatarak Türkiye’nin e-ihracatına önemli katkı sunacaklarını söyledi. Yüzde 100 Made in Türkiye ürünleri ile Almanya operasyonuna başladıklarından beri trendyol.com/de üzerinden 90 milyon Avro değerinde satış gerçekleştirdiklerini, Almanya pazarı için bu yıl sonunda 400 milyon Avro’luk satış hedeflediklerini gelecek üç yılda da 3 milyar Avro hacme ulaşacaklarını aktardı.

Çağlayan Çetin yaptığı değerlendirmede şu bilgileri paylaştı:

- Trendyol üzerinden Türkiye’de gerçekleşen satışların yüzde 70’ini yerli ürünler oluşturuyor. 83 bin satıcı Trendyol’da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye’de üretti.

- Uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol marka ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken Türk markalarını da bu platformlara taşımayı hedefliyoruz. Şu anda 50’den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz.

100 ÜLKEYE İHRACAT

- 2021’de 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirdik ve toplamda 6 milyon sipariş aldık.

- Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor.

- Hakkâri’deki tespihçi Trendyol ile Almanya’ya ihracat yapacak.

- Trendyol Berlin ofisimizde çalışan sayısını yıl sonunda 200 kişiye çıkaracağız.

- Berlin’i Amsterdam ve Lüksemburg ofisleri takip edecek. Hedefimiz EMEA bölgesinin de lider e-ticaret şirketi olmak.

- Teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında gelecek üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız.

YENİ YASA DÜNYAYA UYUMLU OLMALI

Yeni e-ticaret yasası hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağlayan Çetin, “Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret yasa tasarısı hazırlığından haberdarız. Ama bizimle paylaşılmış resmi bir şey daha yok. Umarız Avupa’daki ve dünyadaki regülasyonlarla uyumlu olur.