Halk ekmeğe olan ilgi artıyor
Halk ekmeğe ilgi artınca büfelerin sayısı da artmaya başladı. Denizli Merkezefendi'de yeni büfeler kurulurken kişi başı en fazla 4 ekmek alınabiliyor.
Yüksek enflasyonla birlikte alım gücü eriyince yurttaşın Halk Ekmek büfeleri önünde oluşturduğu sıralar uzadı. Halk ekmek büfelerinin sayısı arttı.
EKMEK 3 LİRA
Denizli Merkezefendi'de şu ana kadar belirlenen 9 noktada hizmet veren büfeler İlbade ve Değirmenönü Mahallelerine de kuruldu. Böylelikle ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinin sayısı 9’dan 11’e yükseldi. Sabah saat 07.00’den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL’ye satılıyor ve kişi başı en fazla dört ekmek alınabiliyor.
GENELE YAYACAĞIZ
Sosyal belediyecilik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yeni açılan büfelerimizle binlerce ekmeği vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büfelerimizin sayısı git gide artıyor ve artmaya da devam edecek. 11 mahallemizde bulunan büfelerimiz sayesinde vatandaşlarımız ekmeğe daha rahat ulaşıyor. Büfelerimizde satılan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Merkezefendi Halk Ekmek büfelerini ilçe geneline yayma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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