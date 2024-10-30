Hamidiye Su'ya zam geldi!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye A.Ş., su ürünlerine yüzde 18 oranında zam gerçekleştirdi. Damacana su fiyatı artık 100 TL olarak belirlendi.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla, boş damacana iadeli 19 litrelik suyun fiyatı 85 TL'den 100 TL'ye yükseldi.

Diğer ürünlerin fiyatları da değişti. Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1,5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su ve 0,33 litrelik 24 pet şişe su, toplamda 112 TL’den yüzde 17,85 artışla 132 TL’ye yükseldi.

Hamidiye A.Ş., yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17 artışla 85 TL'den 100 TL'ye çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 TL'ye gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 TL'dir." ifadesini kullandı.

EN SON 6 AY ÖNCE ZAM YAPILMIŞTI

Hamidiye Su'ya, 15 Nisan tarihinde yüzde 31 oranında bir zam uygulanarak, boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 TL'den 85 TL'ye çıkarılmıştı.