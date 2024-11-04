Hammaddesi dışa bağımlı olan bayrakta fiyatlar yüzde 40-50 arttı: Bayraklara döviz zammı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40-50 oranında zamlanmışken İstanbul’da bayrak imalat ve satışı yapan işletmeler, artan maliyetler ve ithal hammadde yoğunluğu sebebiyle bayrak maliyetlerinin yükseldiğini ve fiyatların geçen yıla göre dövizdeki artış oranında zamlandığını söyledi.

Öte yandan belediyeler başta olmak üzere resmi kurumların kesilen ödenekler sebebiyle alımlarını azalttıkları ancak bireysel satışların geçen yıllara göre arttığı belirtiliyor.

Fark Bayrak firma yönetici Suat Taşyar, “Maliyet hesabını döviz üzerinden yapıyoruz. Kumaş, fitil, boya hepsi ithal gelince fiyat tuttramıyoruz. Birkaç yıldır ürün maliyetleri çok değiştiği için dolarla hesap yapıyoruz” dedi.

Seçkin Bayrak firma yöneticisi Selçuk Geyik ise şöyle konuştu:

“Gerek ekonomik kriz gerek de belediye bütçelerinin kısıtlanması sebebyile kurumsal satışlarımız düştü ama yurttaşların bireysel alımları artarak sürüyor. Biz de maliyet artışını tam yansıtamadık ama yine de fiyatlar arttı.”