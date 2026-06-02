Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Uzun Kurban Bayramı tatilinin ardından bireysel bütçelerde yaşanan dönemsel nakit sıkışıklığı üzerine bankacılık sektörü yeni finansman kampanyalarını duyurdu.
Yeni çalışma haftasının başlamasıyla birlikte bankalar; sıfır faizli nakit avans ürünlerinden, yüzde 0,99 ve yüzde 1,99'dan başlayan ihtiyaç kredilerine ve 3 ay ertelemeli paketlere kadar pek çok seçeneği devreye soktu.
İşte banka banka faizsiz ve düşük faizli kredi listesi...
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 50 bin TL
Paket Ayrıntısı: 25 bin TL kredi (3 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 55 bin TL
Paket Ayrıntısı: 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) + 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 70 bin TL
Paket Ayrıntısı: 45 bin TL kredi (12 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 100 bin TL
Paket Ayrıntısı: 50 bin TL faizsiz kredi (3 ay vadeli) + 50 bin TL taksitli avans hesap (3 ay vadeli)
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 100 bin TL
Paket Ayrıntısı: 65 bin TL kredi (3 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) + 10 bin TL kurtaran hesap (3 ay vadeli)
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0,99
Tutar: 100 bin TL
Vade: 12 ay
İNG BANK
Faiz Oranı: Yüzde 1,69
Toplam Tutar: 50 bin TL
Paket Ayrıntısı: 25 bin TL kredi (6 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli destek hesap (3 ay vadeli)
Not: Kampanyalar yalnızca bankalarla ilk kez işlem yapacak yeni müşteriler için geçerlidir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.