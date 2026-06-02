Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı
2.06.2026 11:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Kurban Bayramı tatili sonrasında hanehalkı bütçelerinde oluşan nakit ihtiyacına yönelik bankalar yeni paketlerini açıkladı. Sektör temsilcileri, yeni iş haftası itibarıyla "Hoş geldin" kampanyaları kapsamında sıfır faizli nakit avans ve düşük oranlı ihtiyaç kredisi seçeneklerini kullanıma sundu. Peki en yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka faizsiz ve düşük faizli kredi listesi...

Uzun Kurban Bayramı tatilinin ardından bireysel bütçelerde yaşanan dönemsel nakit sıkışıklığı üzerine bankacılık sektörü yeni finansman kampanyalarını duyurdu. 

Yeni çalışma haftasının başlamasıyla birlikte bankalar; sıfır faizli nakit avans ürünlerinden, yüzde 0,99 ve yüzde 1,99'dan başlayan ihtiyaç kredilerine ve 3 ay ertelemeli paketlere kadar pek çok seçeneği devreye soktu.

İşte banka banka faizsiz ve düşük faizli kredi listesi...

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 50 bin TL

Paket Ayrıntısı: 25 bin TL kredi (3 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55 bin TL

Paket Ayrıntısı: 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) + 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 70 bin TL

Paket Ayrıntısı: 45 bin TL kredi (12 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100 bin TL

Paket Ayrıntısı: 50 bin TL faizsiz kredi (3 ay vadeli) + 50 bin TL taksitli avans hesap (3 ay vadeli)

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100 bin TL

Paket Ayrıntısı: 65 bin TL kredi (3 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) + 10 bin TL kurtaran hesap (3 ay vadeli)

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0,99

Tutar: 100 bin TL

Vade: 12 ay

İNG BANK

Faiz Oranı: Yüzde 1,69

Toplam Tutar: 50 bin TL

Paket Ayrıntısı: 25 bin TL kredi (6 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli destek hesap (3 ay vadeli)

Not: Kampanyalar yalnızca bankalarla ilk kez işlem yapacak yeni müşteriler için geçerlidir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi BIST 100 endeksindeki satış baskısıyla mayıs ayında Tera Holding hisselerinin gerilemesi sonucu Oğuz ve Emre Tezmen milyarderler listesinden çıkarken, Murat Ülker 5,2 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Astor hisselerindeki yükselişle servetini 4,5 milyar dolara çıkaran Feridun Geçgel ise yükselişini sürdürdü.
TÜİK hanehalkı bütçe raporunu yayımladı: Maaşlar barınmaya bile yetmiyor TÜİK’in 2025 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması'na göre tüketim harcamalarında yüzde 29,3 ile konut ve kira giderleri ilk sırada yer alırken; bu oran en düşük gelir grubunda yüzde 38,7'ye, tek kişilik hanelerde ise yüzde 41'e kadar ulaştı.
İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu İTO verilerine göre İstanbul'da mayıs ayında izlenen 336 üründen 223'ünün fiyatı artış gösterdi. Aylık bazda fiyatı yüzde 86,49 artan erik zam şampiyonu olurken, sivri biber ise yüzde 60,72'lik düşüşle fiyatı en çok gerileyen ürün olarak kayıtlara geçti.