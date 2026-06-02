Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Uzun Kurban Bayramı tatilinin ardından bireysel bütçelerde yaşanan dönemsel nakit sıkışıklığı üzerine bankacılık sektörü yeni finansman kampanyalarını duyurdu.

Yeni çalışma haftasının başlamasıyla birlikte bankalar; sıfır faizli nakit avans ürünlerinden, yüzde 0,99 ve yüzde 1,99'dan başlayan ihtiyaç kredilerine ve 3 ay ertelemeli paketlere kadar pek çok seçeneği devreye soktu.

İşte banka banka faizsiz ve düşük faizli kredi listesi...

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 50 bin TL Paket Ayrıntısı: 25 bin TL kredi (3 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 55 bin TL Paket Ayrıntısı: 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) + 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 70 bin TL Paket Ayrıntısı: 45 bin TL kredi (12 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 100 bin TL Paket Ayrıntısı: 50 bin TL faizsiz kredi (3 ay vadeli) + 50 bin TL taksitli avans hesap (3 ay vadeli)

TEB Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 100 bin TL Paket Ayrıntısı: 65 bin TL kredi (3 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) + 10 bin TL kurtaran hesap (3 ay vadeli)

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 0,99 Tutar: 100 bin TL Vade: 12 ay

İNG BANK Faiz Oranı: Yüzde 1,69 Toplam Tutar: 50 bin TL Paket Ayrıntısı: 25 bin TL kredi (6 ay vadeli) + 25 bin TL taksitli destek hesap (3 ay vadeli)