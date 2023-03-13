Havaların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi kışlık sebzelere talebi azalttı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 07:00

Yeşil soğanın hasadında ve temizliğinde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Sabah ev işlerini tamamladıktan sonra tarlaya giden kadınlar toplanan ürünleri çamurundan temizleyerek deste haline getiriyor. Yıkama havuzlarında temizlenen yeşil soğanlar Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeşil soğana talep azaldı. Üreticiler havaların kurak gitmesinden dolayı masrafını çıkartmakta zorlanıyor.

Üretici Yüksel Dakak, serada hasadını yaptıkları yeşil soğanı kadınların çamurdan temizleyerek deste haline getirdiğini anlatarak, mahsulün yıkama havuzlarında temizlendikten sonra paketlendiğini söyledi.

İstanbul Bayrampaşa haline gönderdikleri yeşil soğanın oradan da temiz ve taze olarak tezgahlara gittiğini aktaran Dakak, şöyle konuştu:

"Kış sezonunda yeşil soğan, marul ve roka üretiyoruz. Kışın 40-50, yaz sezonunda da 20 civarında istihdam sağlıyoruz. Hava kurak gittiği için fazla randıman alamadık. Hava ikliminden dolayı ürünümüz seralarda kaldı. Şu an yeşil soğana talep yok. Havaların kurak gitmesinden dolayı yapacak bir şey yok. Günlük hale gönderdiğimiz için daha temiz daha taze oluyor. Bize 1 kilogram yeşil soğanın masrafı 20 lirayı buluyor. İşçiliği zor, tek tek soyuyorsun ve temizliyorsun. Emeği zor. Piyasada 10-15 lira arasında satılıyor. Sezonun başlarında fiyatlardan memnunduk. Havaların kurak gitmesinden dolayı tarımda sıkıntı var. Marmara Bölgesi'ne kışlık sebzeler buradaki ovadan, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her bölgesine gidiyor. Bir Antalya var, burası da ikinci Antalya."

73 yaşında olmasına rağmen halen tarım işçisi olarak çalışan Muhterem Düşünen de 30 yıldır yeşil soğan ve marul hasatlarında çalıştığını ifade ederek, "4 torunum var, 3 torunum evlenecek. Ben de evde duramıyorum, çalışıyorum. Gelip burada, çalışıyorum, Buradakiler hem kızım hem de torunum gibiler birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Neriman Kayhan da hasadın ardından getirilen soğanları temizlediklerini dile getirerek, evin ekonomisine bu şekilde katkıda bulunduklarını ifade etti.