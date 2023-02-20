Hazine 2 ihalede yaklaşık 32,7 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:06

İlk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,55 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 18 milyar 288 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 14 milyar 100 milyon lira, net satış 13 milyar 995,9 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 9,29, bileşik faiz yüzde 9,5 oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 901 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,6 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 2 milyar 607 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1,3 milyar lira, net satış 1 milyar 239,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 28 milyar 877 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 32 milyar 735,6 milyon lira borçlandı.