Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta TÜFE'ye endeksli, sabit kuponlu ve değişken faizli devlet tahvilleri ile kira sertifikası satış ihalesi düzenleyecek.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 09:44
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

21 Şubat'taki ilk ihraç ihalesinde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edilecek.


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