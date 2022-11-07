Hazine 2 tahvil ihalesinde 9,8 milyar lira borçlandı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:31

Son dönemde bankaların uzun vadeli Hazine finansmanına katılım konusu ekonomi kamuoyunda ilk sıralarda yer alırken, Hazine'nin 10 yıllık tahvil ihalesinde teklifin düşük kaldığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıllık tahvil ihalesinde 5,3 milyar TL’lik teklife karşılık 3,43 milyar TL net satış gerçekleştirildiğini duyurdu. İhalede bileşik faiz yüzde 12,07 olarak gerçekleşti.

13 aylık tahvilde ise 2,17 milyar TL’lik teklife karşılık 982,4 milyon TL’lik satış yapıldı. 13 aylık tahvilde bileşik faiz yüzde 14,81 olarak kaydedildi.

Hazine iki tahvilde ihale öncesi 5,35 milyar TL satış yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihale öncesinde 10 yıllık tahvilde piyasa yapıcılara 3,25 milyar liralık satış gerçekleştirirken kamu bankalarına satış yapmadı. 13 aylık tahvilde piyasa yapıcılara 600 milyon lira, kamuya ise 1,5 milyar liralık satış yaptı.