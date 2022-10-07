Hazine, 2.5 milyar dolarlık sukuk ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ekim tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında 2.5 milyar dolarlık sukuk (kira sertifikası) ihraç edildiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl 1 ay vadeli (13 Kasım 2025) sukukun kira oranı yüzde 9,758, getiri oranı ise yüzde 9,750 (Mid Swap + 545,5 baz puan) olarak gerçekleşti.
Bakanlık ihraç tutarının 13 Ekim 2022 tarihinde hesaplara geçeceğini açıkladı.
İhraca yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Sukukun yüzde 57’si Orta Doğu, yüzde 21’i Türkiye, yüzde 8’i Amerika, yüzde 7’si Avrupa, yüzde 6’sı Birleşik Krallık ve yüzde 1’i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.
Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmış oldu.
SUKUK NEDİR?
Kira Sertifikası (Sukuk), her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun bir yatırım aracıdır.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme