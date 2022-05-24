Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13,6 milyar lira borçlandı

24 Mayıs 2022 Salı, 17:10

Bakanlık ilk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 24,03, bileşik faiz yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 3 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 381 milyon lira, net satış 2 milyar 17,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

TÜFE'YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLİNİN YENİDEN İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İkinci ihalede 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 3,06, reel bileşik faiz eksi yüzde 3,04 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 4 milyar 795,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 247,6 milyon lira, net satış 3 milyar 781,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 862 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 13 milyar 598,5 milyon lira borçlandı.