Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün (18.04.2022) yapılacak ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Salı günü gerçekleştirilecek ihalelerde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 4 yıl (1596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da düzenlenecek.
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