Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

12 Haziran 2022 Pazar, 15:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre,

yarın yapılacak ilk ihalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3528 gün ) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

