Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre,
yarın yapılacak ilk ihalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Salı günü yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3528 gün ) vadeli, 6 ayda bir
kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı
gerçekleştirilecek.
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