Hazine iki tahvil ihalesinde 7.4 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 7 milyar 355.1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 21.25, bileşik faiz yüzde 22.37 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 508 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 88 milyon lira, net satış 1 milyar 82,1 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 900 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 69 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.
Bakanlık, ikinci ihalede ise 4 yıl (1596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
Bu ihalede basit faiz yüzde 23.11, bileşik faiz yüzde 24.44 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 403 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 137 milyon lira, net satış 1 milyar 823 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 326 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplam 7 milyar 355,1 milyon lira borçlandı.
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