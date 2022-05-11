Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:00

Bakanlık ilk ihalede, 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,02 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 7 milyar 384,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 269,3 milyon lira, net satış 4 milyar 922,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

750 MİLYON LİRALIK SATIŞ YAPILDI

Kamu kuruluşlarından gelen 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 985 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz 22,62 bileşik faiz 23,9 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 3 milyar 541,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 28,5 milyon lira, net satış 1 milyar 939,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 217 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.