Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 11 milyar 237,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,02 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 7 milyar 384,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 269,3 milyon lira, net satış 4 milyar 922,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
750 MİLYON LİRALIK SATIŞ YAPILDI
Kamu kuruluşlarından gelen 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 985 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz 22,62 bileşik faiz 23,9 olarak gerçekleşti.
Nominal teklifin 3 milyar 541,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 28,5 milyon lira, net satış 1 milyar 939,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 217 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
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