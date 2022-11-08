Hazine tahvil ihalesinde 7 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7 milyar 21.9 milyon lira borçlandığı tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 9.98 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 21.9 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ihalede, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 9.98 oldu.
Nominal teklifin 8 milyar 372.3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 757.3 milyon lira, net satış 5 milyar 421.9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 376.5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
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