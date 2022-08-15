Hazine yeni haftada iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün yapılacak ilk ihalede, 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün ) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı hedefleniyor.