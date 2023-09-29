Hazine üç ayda 186 milyar liralık iç borçlanma planlıyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:42

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim-Aralık dönemine ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 183,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 186 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Ekim ayında toplam 66,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 68 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlayan Bakanlık, Kasım ayında toplam 78,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını programlıyor.

Bakanlık Aralık ayında da toplam 38,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını planlıyor.