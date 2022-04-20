Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Nebati, yaptığı görüşmelere ilişkin "ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık" açıklaması yaptı.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların "bahar toplantıları"na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Nebati, ABD Ticaret Odasının düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık" ifadesini kullandı.
G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı'na da katıldıklarını aktaran Nebati, "Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede, kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Nebati, "Göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yineledik" dedi.
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