Nureddin Nebati’nin sınıf arkadaşından çağrı: 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'

13 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” sözleri sınıf arkadaşı Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman tarafından “tiye” alındı.

Yaman, Nebati’nin İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden sınıf arkadaşı olduğunu belirterek “O dönemde heterodoks yaklaşımlar falan yoktu. Monetarizm akımı falan daha çok geçerliydi. Daha sonra heterodoks yaklaşımlar düşünsel bazda dile getirildi ama hiçbir icraatı yok onların” ifadelerini kullandı.

"CEMAAT İŞLERİ VARDI"

Yaman, “Nebati nasıl bir öğrenciydi” sorusuna, “Nureddin daha çok kendi işlerini takip ederdi. Üniversite sırasında Nureddin Bey’in tekstil işleri vardı, o işlerle uğraşırdı daha çok. Topkapı’da benzin istasyonları vardı, sık sık Urfa’ya gider gelirdi. Cemaat işleri de vardı ayrıca. Okulda kendisini çok görmedik ama sınavlara girerdi tabii” diye konuştu. Nebati’ye, “fakülteye dön” çağrısında da bulunan Yaman, şunları söyledi:

“Sayın bakana diyorum ki sen fakülteye dön, bizim zamanımızda asistan olan arkadaşlarımızın hepsi profesör oldular, size heterodoksu, ortadoksu bir güzel anlatsınlar.”