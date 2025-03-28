Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Türkiye'nin dış borcu 2024'te yükseldi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:09

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı dış borç verilerini açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 515,5 milyar dolara yükseldi. Borcun milli gelire oranı ise yüzde 39 oldu.

MİLLİ GELİRİN NEREDEYSE YARISI!

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolara ulaşırken, borcun milli gelire oranı yüzde 39 olarak belirlendi. Geçen yıl ise brüt dış borç stoku 499,9 milyar dolar, milli gelire oranı ise yüzde 44,7 seviyesindeydi.

Net dış borç stoku 261,1 milyar dolara çıkarken, milli gelire oranı yüzde 19,7 olarak kaydedildi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 10,720 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, bu da milli gelire oranının yüzde 24,7 olduğunu gösterdi. Kamu net borç stoku 7,16 milyar TL olurken, Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak belirlendi.