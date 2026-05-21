Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan mutlak butlan kararı sonrası acil toplantı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08.30’da toplanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alınması planlanıyor.

Ayrıca piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla bugüne kadar atılan adımlar ile atılabilecek yeni tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantıya ilişkin duyuruyu 21 Mayıs 2026 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyuna paylaştı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar görüldü. Borsa İstanbul’da gün boyunca etkili olan satış baskısı, mahkeme kararının ardından hız kazandı.

Siyasi belirsizlik nedeniyle yatırımcıların satış yönlü pozisyon aldığı piyasada, BIST 100 endeksi 13.643 seviyesine kadar gerileyerek yüzde 6’yı aşan kayıp yaşadı.

Sert düşüş sonrası saat 17.42 itibarıyla endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alınarak işlemler geçici olarak durduruldu.

Bankacılık endeksindeki kayıp ise gün içinde yüzde 8’in üzerine çıktı.

DOLAR/TL’DE SINIRLI YÜKSELİŞ

ABD doları, İstanbul serbest piyasada 45,6100 TL’den alış ve 45,6110 TL’den satış fiyatıyla işlem gördü.

Önceki işlem gününde doların satış fiyatı 45,5970 TL seviyesinde bulunuyordu.

Böylece kurda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketin sürdüğü görüldü.

Kamu bankaları perşembe günü Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla yaklaşık 8-10 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.