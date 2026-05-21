Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan mutlak butlan kararı sonrası acil toplantı

21.05.2026 22:49:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Finansal İstikrar Komitesi’nin Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını duyurdu. Toplantıda piyasalardaki son gelişmelerin ekonomiye etkileri ve alınabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08.30’da toplanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alınması planlanıyor.

Ayrıca piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla bugüne kadar atılan adımlar ile atılabilecek yeni tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantıya ilişkin duyuruyu 21 Mayıs 2026 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyuna paylaştı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar görüldü. Borsa İstanbul’da gün boyunca etkili olan satış baskısı, mahkeme kararının ardından hız kazandı.

Siyasi belirsizlik nedeniyle yatırımcıların satış yönlü pozisyon aldığı piyasada, BIST 100 endeksi 13.643 seviyesine kadar gerileyerek yüzde 6’yı aşan kayıp yaşadı.

Sert düşüş sonrası saat 17.42 itibarıyla endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alınarak işlemler geçici olarak durduruldu.

Bankacılık endeksindeki kayıp ise gün içinde yüzde 8’in üzerine çıktı.

DOLAR/TL’DE SINIRLI YÜKSELİŞ

ABD doları, İstanbul serbest piyasada 45,6100 TL’den alış ve 45,6110 TL’den satış fiyatıyla işlem gördü.

Önceki işlem gününde doların satış fiyatı 45,5970 TL seviyesinde bulunuyordu.

Böylece kurda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketin sürdüğü görüldü.

Kamu bankaları perşembe günü Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla yaklaşık 8-10 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.

Londra'da mutlak butlan şoku: Yatırımcılar Şimşek ve Karahan'ı masada bıraktı TBMM'de kabul edilen ve yabancı fonlara vergi avantajı sağlayan yeni düzenlemenin ardından Londra’ya giden Şimşek ve Karahan, toplantı esnasında CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı haberlerinin düşmesiyle büyük bir şok yaşadı. İngiliz ekonomist Timothy Ash, yargı kararı sonrası yabancı yatırımcıların görüşmeyi terk ederek ofislerine döndüğünü belirtti.
Ünlü ekonomistlerden mutlak butlan kararına tepki: 'Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı!' CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı ve yönetim değişikliği şoku, zaten kırılgan olan piyasalarda belirsizliği tırmandırarak Borsa İstanbul'da sert düşüşü tetikledi. Ekonomistler, mart ayındaki 73 milyar dolarlık finansman ihtiyacına ve carry trade çıkışlarına dikkat çekerek, bu siyasi krizin rezervler üzerindeki baskıyı artıracağı ve faturanın ağır olacağı konusunda uyarılarda bulundu.
Mutlak butlan kararının hemen ardından geldi: Kamu bankaları piyasaya milyarlarca dolar sürdü CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası Türk Lirası'ndaki değer kaybını frenlemek isteyen kamu bankaları, piyasaya yaklaşık 8-10 milyar dolarlık yoğun bir döviz satışı yaptı.