Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat sonu alacak verileri açıklandı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 20:35

Güncelleme: 20.03.2025 - 20:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 283 milyon lira tahsil edildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Hazine Alacak stoku 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 28,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,2 milyar TL ile mahalli idarelere aittir.

2025 Şubat ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 283 milyon TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."