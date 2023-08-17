Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Yılın ilk 7 ayında ödenen vergi dudak uçuklattı

Vergi Uzman Dr. Ozan Bingöl, yılın ilk 7 ayında ödenen vergi tutarını açıkladı. Buna göre, 2 trilyon 52 milyar lira vergi ödemesi gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:25
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Yılın ilk 7 ayında ödenen vergi dudak uçuklattı
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Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2023'ün ilk 7 ayında toplanan vergileri değerlendirdi.

Ozan Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yılın ilk 7 ayında toplam 2 trilyon 52 milyar lira vergi ödendiğini ifade etti.

Bingöl'ün vergi hesaplamalarına göre yılın ilk yedi ayında:

-Dakikada 6,7 milyon lira

-Saatte 407 milyon lira

-Günde 9,7 milyar lira

-Ayda 293,2 milyar lira

Toplam 2 trilyon 52 milyar lira vergi ödemesi gerçekleştirildi. 

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, verginin vergisini ödendiğini belirterek, "Buna rağmen açık, Merkez Bankası'na devredilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hariç 434,6 milyar lira. Verginin vergisinin vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz!" dedi.

 

KKM 125 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. 

Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 331,7 milyar TL'den 10 trilyon 371,5 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 12 trilyon 593,7 milyar TL'den 12 trilyon 849,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 415 milyar TL'den 1 trilyon 421,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 854 milyar TL'den 871,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 170 milyar TL'den, 172 milyar TL'ye yükseldi.


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