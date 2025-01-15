Hazır giyim ithalatında rekor artış: 'Yerli markalardan kaynaklanıyor'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:58

Türkiye’nin en rekabetçi sektörlerinden biri olan hazır giyimde, ithalat rekor seviyelere ulaştı. Enflasyonun altında kalan kur artışları ve yüksek üretim maliyetleri, hazır giyim ithalatını artırırken, 2024’ün 11 ayında yüzde 15’lik bir yükselişle ithalat 4 milyar doları geçti. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 4,5 milyar doları bulması, 2025’te ise 5 milyar doları aşması bekleniyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ VE KUR BASKISI ÖNE ÇIKIYOR

Hazır giyim sektörü, artan üretim maliyetleri ve döviz kurundaki düşük artış nedeniyle uluslararası rekabet gücünü kaybediyor. Enflasyonun yüzde 44 seviyelerinde olduğu 2024 yılında, kur artışları sadece yüzde 20’de kaldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat yüzde 6,9 azalarak 17 milyar 920 milyon dolara düşerken, ithalat aynı dönemde önemli bir artışla 4 milyar 20 milyon dolar seviyesine ulaştı.

'İTHALAT ARTIŞI YERLİ MARKALARDAN KAYNAKLANIYOR'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Yaptığımız toplam ihracatın yüzde 14-15’i kadar ithalat yapıyorduk. Geçen sene 4 milyar doların üzerine çıktık. Bu yıl da 4,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. İthalattaki bu artışın en büyük sebebi, yerel markaların yurtdışından tedarike öncelik vermesi. Bangladeş, Çin ve Mısır gibi ülkelerden getirip burada satıyorlar. Ancak, artırılan İlave Gümrük Vergisi (İGV) dahi bu durumu engellemeye yetmeyecek” dedi.

TOBB Hazır Giyim Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise, “Türkiye’nin markalarında yurtdışından tedarik oranları önce yüzde 20’lere, sonra yüzde 35’lere ulaştı. Bu durum, ithalattaki artışın ithal yabancı markalardan ziyade yerli markalardan kaynaklandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.