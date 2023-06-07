Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:27

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:27

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen 2023 haziran ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,03 altında 4.424,92 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Peki, Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı beklentisi ne?



PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK Toplantısı 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



TCMB toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14.00’te duyurulacak.

