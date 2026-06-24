Haziranda promosyon rekabeti kızıştı: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu sunan bankaların güncel listesi

Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişken, bankalar arasındaki "müşteri kapma" yarışı da haziran ayı itibarıyla zirveye ulaştı. Maaş hesabını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler ya da mevcut bankasındaki 3 yıllık taahhüt süresini tamamlayan emekliler için güncel promosyon tutarları netleşti.

Yalnızca yalın nakit ödemeler değil, fatura talimatları, faizsiz krediler ve ücretsiz bankacılık işlemleri gibi ek avantajlar da rekabeti artırdı. İşte Haziran 2026 dönemi için, en düşük toplam kazanımdan en yüksek toplam kazanıma doğru sıralanmış banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları ve başvuru şartları...

ALBARAKA TÜRK Albaraka Türk, yüksek nakit ödemeler yerine emekli müşterilerine masrafsızlık ve likidite avantajları sunmayı tercih ediyor. Sunulan Ayrıcalıklar: Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 5.000 TL'ye kadar, PTT ATM'lerinden ise aylık 3.000 TL'ye kadar ücretsiz nakit çekim imkânı. Hesaplardan yapılacak tüm EFT ve havale işlemlerinde tam muafiyet ve kredi kartı aidat iptali.

HALKBANK Halkbank, dul ve yetim aylığı alanlar dahil olmak üzere tüm emeklilere maaş aralıklarına göre ödeme yapıyor. 10.000 TL altı (ölüm aylığı): 5.000 TL

5.000 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 8.000 TL

8.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VAKIFBANK VakıfBank da diğer kamu kurumlarıyla paralel bir nakit veri tablosu uyguluyor. 0 - 10.000 TL arası: 5.000 TL

5.000 TL 10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

8.000 TL 15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI Ziraat Bankası, 12.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra sunduğu yan haklar ve finansal paketlerle öne çıkıyor. 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

5.000 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 8.000 TL

8.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Ek Avantajlar: Emeklilere özel 40.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı, fatura talimatına aylık 500 TL iade, ücretsiz HGS etiketi ve masrafsız para transferi (EFT/Havale) ayrıcalığı sunuluyor.

AKBANK 1 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Akbank nakit promosyon tutarlarını güncelledi. 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL

6.250 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

ING BANK ING Bank, herhangi bir ek yan koşul aramaksızın sadece maaş taşıma karşılığında şu tutarları ödüyor: 0 - 10.000 TL arası: 6.250 TL

6.250 TL 10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

KUVEYT TÜRK Kuveyt Türk, katılım bankacılığı alanında kademeli artış politikasını sürdürüyor. 0 - 10.000 TL arası: 8.500 TL

8.500 TL 10.000 - 15.000 TL arası: 11.500 TL

11.500 TL 15.000 - 20.000 TL arası: 13.500 TL

13.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.500 TL

QNB FİNANSBANK 22 Nisan 2026 tarihinde başlattığı avantajlı kampanyayı haziran ayında da sürdüren QNB Finansbank, yüksek nakit oranlarıyla dikkat çekiyor. 0 - 9.999 TL arası: 8.500 TL

8.500 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 13.500 TL

13.500 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 16.500 TL

16.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

TEB TEB, 12.000 TL'lik ana promosyon tutarını, ek fatura koşullarıyla destekleyerek toplam kazanımı artırıyor. 0 - 10.000 TL arası: 14.000 TL

14.000 TL 10.000 - 15.000 TL arası: 17.000 TL

17.000 TL 15.000 - 20.000 TL arası: 19.000 TL

19.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL Ek Koşul: En az 1 tanesi elektrik, 1 tanesi doğalgaz olmak üzere toplam 2 otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi zorunludur.

GARANTİ BBVA 1 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan Garanti BBVA kampanyasında 15.000 TL'lik ana nakit promosyona ek olarak bonus fırsatları sunuluyor. Toplam Kazanım: Ek koşulların tamamlanması durumunda 25.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Ek Bonuslar: Kredi kartıyla 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, 2.000 TL Avans Hesap kullanımına 2.000 TL nakit ve yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2.000 TL ek ödeme sağlanıyor.

DENİZBANK Ekim 2025'ten bu yana taahhüt sürelerini esnek tutan DenizBank, haziran ayı sonuna kadar başvuracak emeklilere yüksek baremler uyguluyor. 0 - 9.999 TL arası: 17.000 TL

17.000 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 21.000 TL

21.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 24.000 TL

24.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL

ŞEKERBANK Şekerbank, taban maaş alan emeklileri de kapsayacak şekilde artış politikası izliyor. 0 - 9.999 TL arası: 20.500 TL

20.500 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 23.500 TL

23.500 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 25.500 TL

25.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL

YAPI KREDİ Eylül 2025'ten bu yana kampanyasını güncel tutan Yapı Kredi, haziran ayı sonuna kadar başvuranlara 30.000 TL nakit sınırı koydu. 0 - 9.999 TL arası: 15.250 TL

15.250 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 21.000 TL

21.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 25.500 TL

25.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 30.000 TL Ek Koşullar: Maksimum promosyon tutarına ulaşmak için fatura talimatı, belirli oranda kart harcaması, dijital bankacılık aktifliği ve ilk kez mobil müşteri olma adımlarının tamamlanması gerekiyor.

TÜRKİYE FİNANS Haziran ayının nakit şampiyonları arasında yer alan Türkiye Finans, yüksek baremlerinin yanı sıra referans sistemiyle de öne çıkıyor. 0 - 9.999 TL arası: 18.000 TL

18.000 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 23.500 TL

23.500 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 27.000 TL

27.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 32.000 TL Ek Avantaj: Bankaya davet edilen her bir emekli yakını için davet eden kişiye 5.000 TL'ye varan ek nakit ödül veriliyor.

Bankalar arasında geçiş yapmadan önce yasal süreçler ve taahhütler hakkında bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor: