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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumcularda yeni etiket zorunluluğu başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumcularda yeni etiket zorunluluğu başladı

24.06.2026 10:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumcularda yeni etiket zorunluluğu başladı

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle, laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ve yapay üretim gibi ibarelerin kullanılması zorunlu hale getirildi.
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Kuyum sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında tüketicilerin daha açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

SENTETİK TAŞLAR İÇİN ZORUNLU İBARE

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak.

Buna göre satıcılar, bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Ticaret Bakanlığı'nın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmakla yükümlü olacak.

TÜKETİCİLER DAHA KOLAY AYIRT EDECEK

Yeni düzenleme kapsamında söz konusu ibarelerin etiketlerde, ürün sertifikalarında, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde yer alması gerekecek.

Düzenlemeyle, tüketicilerin doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor.

SATIŞ ALANLARINDA AYRIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi.

Buna göre ürünler mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve denetiminden Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

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