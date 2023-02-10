Hazırlık için uyarı: 'Sigortaya karşılık deprem çantası verilmeli'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 07:10

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremler, öncesinde alınması gereken önlemleri tekrar gündeme getirdi.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de bireysel hazırlık da büyük önem taşırken bunun ilk adımı deprem çantası. 2-3 bin lira arasında oluşturulabilen çantaların zorunlu deprem sigortası yaptırana bedelsiz verilmesi öneriliyor.

Deprem için hazırlanacak çantanın içeriği AFAD sitesinde yer alıyor. Bu çantada tapu, sigorta poliçesi, araç ruhsatı ve kimlik gibi belgelerin yanı sıra birçok sabit ürün bulunuyor. Afet anında hayat kurtaracak malzemelerin bulunduğu çantaya ulaşmak bir hayli güç. İnternette çok az kanalda satılan çantaya hazır halde sokak mağazalarından ulaşılamıyor. Yurttaşlar bu ürünleri tek tek satın alarak bir araya getirmek zorunda. İstanbul’da perakende ticaretin kalbi olan Sirkeci ve Eminönü’nde bile malzemeleri bir araya getirmek zor. Maliyeti ise asgari ücretin dörtte biri. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası başkanı Hüseyin Alan, bu çantaların deprem sonrası çok büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek “Hanelere zorunlu DASK yapmakla yetkilendirilmiş kurumlar bu çantaları sigorta ettikleri her eve birer tane verebilirler. Ailenin acil ihtiyacını karşıladığı gibi kurtarma ekiplerine ulaşılmasını da kolaylaştırıyor ve hayata tutunmayı sağlıyor” dedi.

YÖNETMELİK DEĞİŞMELİ

Deprem sonrası koordinasyonsuzluktan oluşan can kaybını azaltmak ve müdahaleyi hızlandırmak için de önerilerde bulunan Alan, “Yönetmelik değişmeli ve her binaya tıpkı sığınak gibi bir deprem odası yapılmalı. Bu odalarda kazma, kürek, ışık, su depolanabilir. Özellikle kamu kurumlarında jeneratörler olabilir ve depremin ilk günlerinde malzeme eksikliği bu şekilde giderilebilir” diye konuştu.