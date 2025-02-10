Hekimler Maliye Bakanlığı'nın hedefinde: Kayıtdışı kazanç 13 milyar TL'yi aştı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:02

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehane sahibi bazı doktorların vergi beyanlarını inceledi. Muayene, estetik, cerrahi operasyonlar ve diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin tam olarak bildirilmediği tespit edildi.

VERGİ BEYANLARI İNCELENDİ

GİB, yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gerçek kazançları arasında büyük farklar bulunan doktorları belirledi. Özel hastanelerle anlaşmalı çalışan veya kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ve muayene ücretlerini eksik gösterdiği saptandı.

Diş hekimleriyle ilgili incelemelerde de implant, protez, ortodonti ve estetik işlemlerden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği belirlendi. Estetik sektörü de denetim kapsamına alındı. Burun estetiği, botoks, dolgu ve liposuction gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin tam bildirilmediği görüldü.

DOKTORLAR VERGİ MATRAHLARINI DÜZELTİYOR

Vergi kaçırdığı tespit edilen mükellefler, gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmeye başlandı. Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.