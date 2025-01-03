Hepsiburada'nın Kaspi.kz'ye hisse devrinde onay süreci tamamlandı

Hepsiburada'nın Kaspi.kz'ye devri için onay süreci tamamlandı. Şirket, yüzde 65,4'lük hissesinin devir işlemini resmi onaylarla sonuçlandırdı.

Hepsiburada'nın Kaspi.kz'ye hisse devrinde onay süreci tamamlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:49

Hepsiburada, yüzde 65,4 oranındaki hissesinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devri için gerekli tüm onayların alındığını duyurdu.

Hepsiburada'nın Kaspi.kz'ye devri için onay süreci nihayete erdi. 17 Ekim 2024'te imzalanan hisse alım sözleşmesi çerçevesinde, Hepsiburada'nın toplamda yüzde 65,4 oranındaki hissesinin Kaspi.kz tarafından satın alınmasına ilişkin Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen onaylar 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Hepsiburada tarafından NASDAQ Borsasına yapılan açıklamada, şirketin Olağanüstü Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2025'te yapılacağı ve burada yeni Yönetim Kurulu'nun seçileceği belirtildi.


Etiketler: #Hepsiburada #Kaspi.kz #Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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