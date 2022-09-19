Hint milyarder Bezos'u da tahtından etti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Bu yıl servet sıralamasında son derece hızlı tırmanan Hint iş adamı Gautam Adani, ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yıla 14. sıradan başlayan Adani, bugün itibarıyla 147 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor. Adani, yılbaşından bu yana servetini 70,3 milyar dolar artırarak 2022’de dünya genelinde servetini en çok artıran kişi oldu.

İlk sırada ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk var.

HİSSELERİ REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Hint milyarder, zenginler listesinde Bezos'u tahtından etti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yıla 14. sıradan başlayan ve zenginler listesini hızla tırmanan Adani'nin kurucusu olduğu Adani Enterprises Ltd. hisseleri bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Adani Group'un bünyesinde bulunan şirketler 2020’den bu yana yüzde 1000’den fazla büyüdü.

Şubat ayında en zengin Asyalı iş insanı olan Hint milyarder Mukesh Ambani’yi geride bırakan Adani, son iki ayda Bill Gates ve Fransız Bernard Arnault’u da tahtından etmiş oldu.

Bu gelişmeyle, ABD’li teknoloji girişimcilerinin hakim olduğu servet endeksinin en üst sırasında ilk kez bir Asyalı iş insanı öne çıkıyor. Adani’nin kurucusu olduğu Adani Grup’un petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımları bulunuyor.Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco’da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor.

AMAZON HİSSELERİ ETKİLİ

Analistler, servet sıralamasındaki değişimin kısa süreli olabileceğini ve büyük ölçüde bu yıl yüzde 26’dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlı olduğunu düşünüyor.

Adani’nin yükselişi, ocak ayından bu yana Bezos’un servetinden 45 milyar dolardan fazla kesintiye neden olan bir teknoloji satışıyla aynı zamana denk geliyor.

Yıllarca dünyanın en zengin insanı olan Amazon kurucusunun net serveti, e-ticaret devinin yüzde 4’ünü alan eski eşi MacKenzie Scott’tan 2019’da boşandıktan sonra da önemli ölçüde düştü.

Sosyal amaçlar için 7,7 milyar dolar bağışta bulunma sözü veren Hint iş adamı, Gates gibi en tepedeki teknoloji girişimcilerinin birçoğu bağışlarını artırdığı için servet sıralamasında da yükselmeyi başardı.

Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar taahhüt etmiş ve Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne para bağışlamıştı.

BİLL GATES’İ DE TAHTINDAN ETMİŞTİ

60 yaşındaki Adani, ilk olarak şubat ayında Asyalı en zengin kişi olarak Hindistan’ın Mukesh Ambani’sini geride bırakmıştı.

Son iki ayda ise dünyanın dördüncü en zengin insanı konumuna yükselerek Bill Gates’i tahtından etmiş; temmuzdaki Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Adani'nin net serveti 112,5 milyar dolara yükselerek Microsoft kurucu ortağı Gates'i 230 milyon dolarlık farkla geçmişti.

ABD’li teknoloji girişimcilerinin hakim olduğu servet endeksinin en üst kademelerinde ilk kez Asya’dan biri bu kadar öne çıkıyor.