Honda ve LG Energy lityum iyon pil üretim tesisi kuruyorum

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Otomobil üreticisi Honda, elektrikli araçlara güç sağlamak ve Kuzey Amerika pazarına pil tedarik etmek için LG Energy Solution ile bir ortak girişim kurduğunu açıkladı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre, ortak girişim, 2023'ün başlarında tesisin inşaatına başlamayı ve 2025’de lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimini hedefliyor. İki şirketin hedefi, Kuzey Amerika pazarına pil tedariğini sağlamak.

EK YENİ BİR YATIRIM HEDEFİ

Honda İcra Kurulu Başkanı Toshihiro Mibe yaptığı açıklamada, "Honda, elektrikli araçların kritik bir bileşeni olan elektrikli taşıt akülerinin yerel tedariğine kendini adamıştır. Dünyanın önde gelen akü üreticisi LG Energy Solution ile ABD'deki bu girişim, şirketimizin bu amaç doğrultusundaki yaklaşımının bir parçası olacak" dedi.

Bir diğer Japon teknoloji şirketi Panasonic de yaptığı açıklamada Oklahoma'yı Tesla için yüksek kapasiteli piller sağlayacak bir lityum iyon pil fabrikasının yeri olarak gördüğünü bildirdi. Bu, Japon elektronik üreticisinin geçen ay Kansas'ta 4 milyar dolarlık bir tesis için açıkladığı planlara ek yeni bir yatırım hedefi olarak açıklandı.