Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hizmet üretici fiyatlarında yükseliş sürüyor: Yılın ilk 5 ayında yüzde 24,34 artış

Hizmet üretici fiyatlarında yükseliş sürüyor: Yılın ilk 5 ayında yüzde 24,34 artış

30.06.2026 10:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Hizmet üretici fiyatlarında yükseliş sürüyor: Yılın ilk 5 ayında yüzde 24,34 artış

TÜİK, mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Endeks aylık ve yıllık bazda yükselirken, en yüksek yıllık artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde görüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,52 arttı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ MESLEKİ HİZMETLERDE

Yıllık bazda incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 42,60, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 36,18 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,60 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde kaydedildi.

AYLIK ARTIŞTA GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

Mayısta bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 6,73 artış görüldü.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 8,28 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti.

İlgili Konular: #tüik #gayrimenkul #hizmet üretici endeksi

İlgili Haberler

Türkiye IMEI kayıt harcı ücretinde dünya birincisi: Geri kalmış rejimleri bile solladı
Türkiye IMEI kayıt harcı ücretinde dünya birincisi: Geri kalmış rejimleri bile solladı Türkiye, 2026 itibarıyla 54.258 liraya ulaşan IMEI kayıt harcıyla üst segment telefonlarda kayıt bedelinin cihaz değerini yüzde 130,7 aştığı dünyadaki tek ülke konumuna geldi. Özbekistan, Pakistan ve Endonezya gibi benzer denetim mekanizmaları işleten ülkeler kayıt sistemlerini düşük maliyetli idari araçlar olarak kullanırken, Türkiye uyguladığı maktu harç politikasıyla bu rejimleri geride bıraktı.
Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyona dayandı: TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı
Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyona dayandı: TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı TÜİK’in yayımladığı verilere göre, mayıs ayında işsiz sayısı artışını sürdürerek üç milyona dayandı. İşsizlik oranı genel bazda bir önceki aya göre sabit kalsa da genç nüfustaki işsizlik ve geniş tanımlı atıl işgücü oranlarında yukarı yönlü hareket kaydedildi.
Türkiye'nin dış ticaretinde mayıs freni: İhracat ve ithalatta sert düşüş
Türkiye'nin dış ticaretinde mayıs freni: İhracat ve ithalatta sert düşüş TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında hem ihracat hem de ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi. Bu düşüşün etkisiyle aylık dış ticaret açığı daralırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yukarı yönlü hareket etti.