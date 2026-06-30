Hizmet üretici fiyatlarında yükseliş sürüyor: Yılın ilk 5 ayında yüzde 24,34 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,52 arttı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ MESLEKİ HİZMETLERDE

Yıllık bazda incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 42,60, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 36,18 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,60 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde kaydedildi.

AYLIK ARTIŞTA GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

Mayısta bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 6,73 artış görüldü.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 8,28 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti.