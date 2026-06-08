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Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

8.06.2026 16:08:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü eriyen milyonlarca çalışan, temmuz ayında bir ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kulislerden sızan son bilgiler ve açlık sınırı hesaplamaları ise acı tabloyu gözler önüne serdi. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte asgari ücret ara zam tartışmalarında son durum...

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, özellikle sabit gelirli yurttaşların bütçesi üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Alım gücündeki sert gerileme nedeniyle ücretlerin yeniden düzenlenmesine yönelik beklentiler gündemdeki yerini korurken, milyonlarca çalışan 'asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. 

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

İktidar kaynakları ve ekonomi çevrelerinden gelen değerlendirmeler ise asgari ücrete ara zam ihtimaline ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETTE YILLIK ZAM VURGUSU

Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL’ye yükseltildiğini hatırlatarak, ücret düzenlemelerinin yıllık periyotlarla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Buna karşın, enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınamaması ve fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürmesi, sabit gelirli kesimlerin alım gücünde ciddi kayıplara neden oldu. Bu durum, ücret ve maaşlarda yeni düzenleme taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ GERİLEDİ

Ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye çıkarılan asgari ücret, yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilk aylarında önemli ölçüde eridi.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine çıktı. Uzmanlar, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32’nin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Hesaplamalara göre yılın ilk beş ayında asgari ücrette yaklaşık 4 bin 663 TL’lik alım gücü kaybı yaşandı.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

TÜRK-İŞ araştırmasına göre, mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 35 bin 174 TL’ye yükseldi.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL olarak hesaplandı. Böylece 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 7 bin TL altında kaldı.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ARA ZAM TALEPLERİ GÜNDEMDE

Asgari Ücret İnisiyatifi, İstanbul Sultançiftliği’nde düzenlediği eylemde asgari ücret, maaşlar ve emekli aylıkları için ara zam talebini yineledi.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

İnisiyatif, hükümetin geçim krizini görünmez kılmaya çalıştığını savundu.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

TEMMUZDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

ANKA Haber Ajansı’nın görüştüğü kaynaklara göre, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik bir hazırlık bulunmuyor.

Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Ekonomi çevreleri de mevcut sistemde asgari ücret artışlarının yıllık olarak uygulandığını ve şu aşamada ek zam planlanmadığını ifade ediyor.

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