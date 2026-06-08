Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, özellikle sabit gelirli yurttaşların bütçesi üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Alım gücündeki sert gerileme nedeniyle ücretlerin yeniden düzenlenmesine yönelik beklentiler gündemdeki yerini korurken, milyonlarca çalışan 'asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt arıyor.

İktidar kaynakları ve ekonomi çevrelerinden gelen değerlendirmeler ise asgari ücrete ara zam ihtimaline ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ASGARİ ÜCRETTE YILLIK ZAM VURGUSU Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL’ye yükseltildiğini hatırlatarak, ücret düzenlemelerinin yıllık periyotlarla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Buna karşın, enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınamaması ve fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürmesi, sabit gelirli kesimlerin alım gücünde ciddi kayıplara neden oldu. Bu durum, ücret ve maaşlarda yeni düzenleme taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ GERİLEDİ Ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye çıkarılan asgari ücret, yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilk aylarında önemli ölçüde eridi.

Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine çıktı. Uzmanlar, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32’nin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

Hesaplamalara göre yılın ilk beş ayında asgari ücrette yaklaşık 4 bin 663 TL’lik alım gücü kaybı yaşandı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI TÜRK-İŞ araştırmasına göre, mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 35 bin 174 TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL olarak hesaplandı. Böylece 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 7 bin TL altında kaldı.

ARA ZAM TALEPLERİ GÜNDEMDE Asgari Ücret İnisiyatifi, İstanbul Sultançiftliği’nde düzenlediği eylemde asgari ücret, maaşlar ve emekli aylıkları için ara zam talebini yineledi.

İnisiyatif, hükümetin geçim krizini görünmez kılmaya çalıştığını savundu.

TEMMUZDA ARA ZAM YAPILACAK MI? ANKA Haber Ajansı’nın görüştüğü kaynaklara göre, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik bir hazırlık bulunmuyor.