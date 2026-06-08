Küresel finans devlerinin tahminlerine göre hesaplandı: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Uluslararası yatırım bankaları, Türkiye'nin dezenflasyon programı ve para politikasını yakından izlerken 2026 yıl sonu dolar kuru tahminlerini güncelledi.

BANKA BANKA TAHMİNLER

Güncel tahminler arasında en yüksek rakamı Deutsche Bank paylaştı. Banka, doların yıl sonunda 52,00 liraya ulaşacağını öngörüyor. Barclays 50,25 lira, HSBC 50,00 lira tahmininde bulunuyor. Goldman Sachs 45,00 lira, Citigroup 44,88 lira, Bank of America 43,83 lira, JPMorgan Chase ise 43,50 lira ile daha ölçülü bir seyir bekliyor.

DOLAR/TL NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler yükselişin ardında birkaç temel etken görüyor. Yurtiçinde enflasyonun yüksek seyretmesi ve cari açığın genişlemesi lirayı baskı altında tutuyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini ertelemesi doları küresel piyasalarda güçlü tutuyor. Batı Asya'daki gerilimler ise enerji fiyatlarını yukarı çekiyor ve Türkiye gibi enerji ithal eden ülkelerin dış dengelerini zorluyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirme sürecine girmesiyle yabancı yatırımcılara sunulan getiri marjının daralması bekleniyor. Bunun yabancı yatırımcıları döviz pozisyonlarını kapatmaya yönelteceği ve döviz arzını kısıtlayacağı öngörülüyor.

DOLAR/TL YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezerv yönetiminin aşırı kur hareketlerine karşı baskılayıcı bir işlev gördüğünü belirtiyor. Dolar bugün piyasalarda 46,10 lira düzeyinde işlem görüyor. Yedi bankanın tahminlerinin ortalaması ise doların yıl sonunda 47,06 liraya ulaşacağına işaret ediyor.