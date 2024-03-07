Hurma da lüks oldu! Mısır Çarşısı'nda taneyle satılıyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 07.03.2024 - 13:45

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla yerini, aldı. Mısır Çarşısında Cennet hurmasının kilogramı 280 lira olurken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL'ye satılıyor.

Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler bu yılın favorileri arasında yer alıyor. Hurmaların kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.

“TANE FİYATLARI 10 LİRA İLE 15 LİRA ARASINDA DEĞİŞİRİYOR"

20 yıldır Mısır Çarşısında esnaf olan Murat Üzümcü, “Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor" dedi.