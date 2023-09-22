İzmir'in köklü lisesinde 'kıtlık' menüsü: 'Kendileri manda yoğurduna hurma katarken...'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:24

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ‘okullarda ücretsiz yemek’ tartışmaları tekrardan alevlendi.

Geçen dönem bu uygulamayı kademeli olarak 5 milyon öğrenciye taşımayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından hedefini rafa kaldırdı.

‘KITLIK’ MENÜSÜ

Bu sene de okul zilinin çaldığı ilk günden bu yana, İzmir Atatürk Lisesi’nde çocuklara ‘sağlıklı’ gıdanın ulaşmasının imkansız olduğu görüldü. Çocuğu okulda yatılı olan bir velinin sosyal medyada paylaştığı yemek fotoğrafları gündem oldu.

Öğrenciler, makarna, çorba ve benzeri yemeklerle karşılaşıyor, bu tekdüze yemekler okul açıldığından bu yana devam ediyor.

Kimi zaman yeşil mercimeğin olduğu menülerde öğle yemeklerinde çorba ve makarna, bazen yanına yoğurt ve ekmek verildiği görülüyor.

Okulda dağıtılan yemeklerin besleyicilik ve çocukların zihinsel gelişimini olumlu etkileyecek bir yanının olmaması velileri endişelendiriyor. Sabah kahvaltılarında ise bir yumurta, birkaç zeytin ve ekmek olması dikkat çekiyor.

CHP’Lİ VEKİL İSYAN ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi'nde yatılı olarak eğitim alan öğrencilere sunulan yemeklere tepki gösterdi.

Kılıç, kahvaltı ve diğer öğünlerde sunulan yemeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak konuya dikkat çekti.

Türkiye'nin ve İzmir'in köklü okullarından biri olan eğitim kurumunun öğrencilerinin aç bırakıldığını söyleyen Kılıç, "Kendileri manda yoğurduna hurma katarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi’nin yatılı öğrencilerine reva gördüğü yemekler bunlar. Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye’nin ve İzmir’in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç bırakıyor. Savaşta mıyız? Kıtlıkta mı?" diye sordu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketledi.

Kendileri manda yoğurduna hurma katarken, Milli eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi’nin yatılı öğrencilerine reva gördüğü yemekler bunlar. Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye’nin ve İzmir’in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç… pic.twitter.com/VWKXv6XmSG — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) September 21, 2023

MEB BÜTÇESİ SAYIŞTAY RAPORUNDA DA BÖYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ



Sayıştay’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022’ye ilişkin denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı.

Raporda ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlarda MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün tam uygulanmadığı kaydedildi. “Pansiyonlarda ücretli yemek yiyen öğretmen ve öğrencilerden alınan yemek ücretlerinin ön muhasebe kaydının saymanlarda düzgün tutulmadığı” da belirtildi.

Bakanlığın, “dış finansman kaynaklarından sağlanan hibe tutarlarının ay sonlarında değerlemeye tabi tutulmadığı, oluşan değerleme farklarının mali tablolara yansıtılmadığı ve hibelerin izlendiği “Proje Özel Hesap” tutarlarıyla hibe tutarlarının TL karşılıkları arasında farklılık olduğu” da aktarıldı.