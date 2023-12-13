İBB'den 'İstanbul'un bazı bölgelerine giriş ücretli olacak' haberlerine yalanlama
İBB yetkilileri tarafından İstanbul'un bazı bölgelerine giriş ücretli olacak iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri İstanbul'un bazı bölgelerine giriş ücretli olacak haberlerini yalanlandı.
Bazı internet sitelerinde, "Trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise, 'Tıkanıklık fiyatlandırması' Bu uygulama ilk olarak Eminönü'nde hayata geçirilecek. Özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek" şeklinde haberler çıkmıştı.
TGRT muhabiri Hanifi Bayar'ın haberine göre, 'Tıkanıklık Fiyatlandırması' gibi bir projenin şu an için geçerli olmadığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti
- Müfredata eklenen ders tepki çekti!
- Metiner, Faruk Koca'yı Gazze üzerinden savundu
- Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama