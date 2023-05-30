İddia: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:20

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Mart sonunda AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede "aktif siyasete girmeyi düşünmediğini" söyleyen eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Erdoğan'la tekrar bir araya geldiği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Reuters Haber Ajansı, Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pazartesi günü görüştüğünü aktardı. Konuya yakın olduğu ifade edilen iki kaynak, ajansa görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

MEHMET ŞİMŞEK KABUL ETTİ İDDİASI

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla ise, Saray'da gerçekleşen bu görüşmenin ardından Mehmet Şimşek, Erdoğan'a "Ülkem için, vatanım için, göreve hazırım" diyerek ekonominin başına geçme teklifini kabul ettiğini öne sürdü.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AYRILABİLİR"

Yandaş Hürriyet’in yazarı Abdülkadir Selvi de, “Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece Mehmet Şimşek’le görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor” diye yazdı. “Yeni dönemde Mehmet Şimşek ekonomiyi üstlenirse Lütfü Elvan ile Cevdet Yılmaz’ın da içinde yer alacağı bir takım oyununun kurulacağı söyleniyor” diyen Selvi, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayrılabileceği söyleniyor” ifadelerini de kullandı.