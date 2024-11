IF Wedding Fashion İzmir podyumları 2025 modasına yön verecek

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:15

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:15

18. kez kapılarını açan IF Wedding Fashion İzmir, modanın geleceğine yön vermeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen ve 22 Kasım’a kadar sürecek fuar, ilk gününde, birbirinden şık tasarımların kendine yer bulduğu defilelerle bir moda şovuna dönüştü. Önümüzdeki yılın koleksiyonlarından gelinlik, damatlık ve abiye modellerin sergilendiği tasarımlar, Fuar İzmir’de özel olarak oluşturulan defile alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

IF Wedding Fashion İzmir’de abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 11’i yabancı 180 firma yer alıyor. Fuarı, ülkemizden ve Almanya’dan İtalya’ya, İsveç’ten ABD’ye, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine kadar birçok ülkeden binlerce profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. 2025 modasının sergilendiği, ünlü markaların ve modacıların tasarımlarının yer aldığı renkli defilelere ev sahipliği yapan fuar, iş birliği anlaşmaları ile sektöre ve ihracata da büyük katkı sağlayacak.

EFSANE MANKENLER PODYUMDAYDI

Fuarın ilk günü, yedi defileye birden sahne oldu. 15. kez düzenlenen ve genç tasarımcıların sektöre adım atmasını sağlayan Gelinlik Tasarım Yarışması’nın final defilesi, Filiz Çekil, Shadozi Wedding Company, Ümit Collection, İğne İplik Moda, Çırağan Couture defileleri gerçekleşirken, Gala Defilesi’nde ise Rojbey firmasının tasarımları podyumda yer aldı. Gala Defilesi’nde 90'lı yılların efsane mankenleri de podyumdaydı. Başarılı mankenler, yeni neslin temsilcileri ile birlikte Rojbey firmasının Murat Cinpir'in hazırladığı tasarımlarını başarıyla taşıdı. Renkli tasarımların dikkat çektiği defilede Sema Şimşek, Özge Ulusoy, Deniz Pulaş, Begüm Özbek, İpek Tenolcay, Ece Gürsel, Alona Kral, Açelya Kartal gibi isimler ayakta alkışlandı.

“MODANIN KALBİ İZMİR’DE ATIYOR”

Gün boyunca düzenlenen defilelerde yer alan modeller de İzmir’de ve IF Wedding Fashion İzmir’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Fuarda çok iyi bir ortam var. Çok uzun yıllardır geliyoruz ve burada olmak her yıl ayrı bir mutluluk veriyor. Modanın kalbi İzmir’de atıyor, sevdiğimiz tasarımcıların birbirinden güzel tasarımlarını giyiyoruz, arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında olmak bizim için her zaman çok özel bir deneyim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir; T.C. Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği destekleriyle gerçekleştiriliyor.