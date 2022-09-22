Iğdır'da şeftali hasadı başladı

Iğdır’da tat, lezzet ve kokusuyla hem kentin hem de çevre illerinin her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalilerin hasat zamanı başladı.

İHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00
Iğdır'da şeftali hasadı başladı
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Doğu Anadolu’nun önemli meyve üretim alanı olan Iğdır’da olgunlaşan şeftalilerin hasadına başlandı. Kentin farklı yerlerinde hasat edilmeye başlanan şeftali bölge illere sevk ediliyor. Tat, lezzet ve kokusuyla bölge halkının her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalileri yöre halkı hem yemeklik olarak kullanıyor hem de reçel ve komposto yapıyor. Iğdır’ın önemli şeftali bahçelerinin yer aldığı Çalpala köyünde şeftali hasadı yapan üreticiler ürünlerin dalında tam olgunlaşmadan düşmemesi için yoğun bir mesai harcıyor. 




Şeftali hasat Iğdır

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