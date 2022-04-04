İhracatçıyı zam 'çarptı'
Türk ihracatçıları, son dönemde elektrik, akaryakıt ve doğalgaza yağmur gibi gelen zamlar sonrasında maliyet yapamaz noktaya geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Zamlar, ihracat hedeflerini saptıracak, bugün tüketici fiyatlarında yüzde 61, üretici fiyatlarında yüzde 115’e ulaşan enflasyon rakamları üzerinde domino etkisi yapacak” uyarısında bulundu.
Türk ihracatçılarının ard arda gelen zamlarla beli bükülmeye devam ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Pandeminin etkilerinin iyice azaldığını, Rusya-Ukrayna savaşında iki liderin barış için bir araya gelmeye hazırlandığını hatırlatan Eskinazi, bu şartlarda dünya dış ticaretinde dengelerin tekrar oturmasını beklediklerini, dünya ticaretinin canlanacağı evrede gelen zamların sanayicileri ve ihracatçıyı olumsuz etkilediğini savundu.
ENFLASYON RAKAMLARI DAHA DA ARTACAK
Türkiye’nin doğalgazda yüzde 100, petrolde de yüksek oranda dışa bağımlı olduğuna temas eden Eskinazi, “Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 21,4’lük artışla 37,5 milyar dolara ulaşmışken buna karşın ithalattaki artış yüzde 49,2’lik artışla 55,7 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat iklimini koruması gerekiyor. Bu maliyetlerle bunu sağlayamayız. Türkiye’de çarkların dönmesine olanak sağlayacak bir ekosistem kurgulanmalı. İhracatçılar olarak, Türk ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle hem iç, hem de dış kökenli büyük belirsizlikleri yönetemez konuma geldik. Bu zamlar enflasyon rakamları üzerinde de domino etkisine yol açacak, enflasyon rakamları daha da yükseltecek. Enflasyonun yakıcılığı artacak” şeklinde konuştu.
31 Aralık 2021'de benzin 12,29 TL iken, günümüzde 19 TL’den satılıyor. Motorin 11,43 TL iken, 4 Nisan itibariyle 21,22 liradan işlem görüyor.
ELEKTRİĞE SON ALTI AYDA YÜZDE 230 ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu’nun raporuna göre 2021 yılının ikinci döneminde sanayide kullanılan elektriğin 1 kWh ücreti yüzde 68,9’luk artışla 96,8 kuruşa yükseldi. Elektrik fiyatları 2022 yılı başında ve Nisan ayında gördüğü zamlar sonrasında sanayide kullanılan 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı 230,10 kuruşa ulaştı.
Sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarındaki artışta son 1 yılda yüzde 549’a yükseldi
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