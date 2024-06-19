İİSŞP’den asgari ücrete ek zam için miting

Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:47

Güncelleme: 19.06.2024 - 13:48

AKP, yüksek enflasyon karşısında ücretleri eriyen asgari ücretli ve emekliye kapıyı kapattı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), asgari ücrete ara zam için 26 Haziran'da miting yapacak.

Mitingi sosyal medya hesabından duyuran İİSŞP "İnsanca yaşamak için ücretlerimize TEMMUZDA EK ZAM istiyoruz!" paylaşımında bulundu.

Paylaşımının devamında İİSŞP şunları söyle:

"Yoksulluk sınırının 61 bin TL'yi geçtiği ülkemizde sefalet düzeyinde ücretlerle çalışmak istemiyoruz.

Sesimizi duyurmak için buluşuyoruz.

26 Haziran Çarşamba saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı"

İKİ YILDIR ARA ZAM YAPILIYORDU

Asgari ücrete zam gelmemesi, toplu sözleşme kapsamındaki kamu ve özel sektör çalışanları hariç ücretlilerin büyük çoğunluğunun da ek zam almaması anlamına gelecek.

Enflasyonun hızlanması nedeniyle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücretlilere temmuz ayından geçerli olacak şekilde ara zamlar yapılmıştı. 2022 yılının ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücret temmuz ayında yapılan yüzde 29,3'lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. 2023 yılının ocak ayında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmiş, 2023 yılının temmuz ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 yılının ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.