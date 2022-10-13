Süt ve süt ürünlerine ardı ardına zamlar kapıda

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Üretici maliyetlerin altında ezilirken, süt üretiminin de azaldığı görüldü. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, yıllık yüzde 2,9 azaldı. Ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.

SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNE DE YANSIDI

Süt ürerimi yanı sıra süt ürünleri üretiminde de azalma gözlendi. İnek peyniri üretini ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldı. Ocak-ağustos döneminde ise üretimdeki azalma yüzde 5,5 oldu.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 artarken; ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

FİYATLAR UÇACAK

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) de süt krizi yaşandığını belirtiyor. TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Gencer Solakoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada ciğddi bir hayvan krizi olduğunu, maliyet altında ezilen üreticinin hayvanı kesime gönderdiğini belirtti. Büyük firmaların piyasadan süt toplayamaz hale geldiğini ve üretimi yarı yarıya kadar düşüren firmalar olduğunu belirten Solakoğlu süte ardı ardına zam geleceğini belirtti.

MALİYETİ KARŞILAMIYOR

Tarım Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi (USK) de 10.5 lira olması beklenen çiğ süt alım fiyatını 8,5 lira olarak açıkladı. Destek fiyatının 50 kuruş olmasıyla birlikte üreticinin eline litre başı 9 lira geçiyor.

TÜSEDAD tarafından yapılan hesaplamaya göre ise sütün üretim maliyeti 10 lira 57 kuruş.