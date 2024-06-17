İki bayram arası yine zam... Baklava fiyatları neden arttı?

Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 17.06.2024 - 10:14

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı arasında, baklama fiyatlarında yaşanan değişikliği fıstık fiyatlarında ki artış ile açıkladı.

Bloomberg HT’ye konuşan Göksu “Baklavada en büyük hammadde fıstık. Ramazan Bayramı’nda fıstığın kilogram fiyatı 800-850 lira arasında iken şu anda fıstığın kilogram fiyatı bin 250 lira. Öte yandan şu anda mahsülde bir değişiklik yok. Ürün mahsülü neredeyse aynı. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda neredeyse dolar kuru aynı. Ürünün mahsülü çıkmasına rağmen fiyatı 850 TL’den bin 250 TL’ye çıkınca baklava sektöründe 100 TL ila 150 TL arasında zam geldiğini söyleyebiliriz. Ağustos ayında mahsül çıkıyor. Ağustos Eylül ayında genelde fiyatı belirleniyor. Fıstık fiyatlarının durup dururken artmasının, Gaziantap’te belli bir fıstık stoğu olan firmaların yapmış olduğu bir hamle olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Göksu, cevizli baklava fiyatlarında ise iki bayram arasında çok değişiklik olmadığını söyledi.

İyi bir usta olmak için bir kişinin 7-8 sene emek sarfetmesi gerektiğinin altını çizen Göksu “Ustasına göre değişmekle beraber 50-60 bin TL’nin altında alan iyi bir baklava ustası yoktur” dedi.