İki sigara grubuna zam geldi! İşte yeni zamlı fiyatlar

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 05.01.2024 - 17:39

Türkiye'de yeni yıl zam yağmuruyla başladı.

Alkole ve sigaraya yapılan zamlar dur durak bilmiyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, TT ve Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi. Imperial Tobacco grubunun ise en pahalı sigarası 60 lira olurken en ucuzu da 49 lira.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeleri paylaştı.