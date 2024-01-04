Sigara tiryakilerine kötü haber: Zamlar peş peşe geldi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 22:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 22:22

Yeni yılla birlikte köprü-otoyol geçişleri, akaryakıt; MTV ile trafik cezaları ve alkolden sonra sigaraya da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara markasına zam geldiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabından zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Bat #sigara gurubuna da #ZamGeldi" notunu düştü.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELMİŞTİ

2024'le birlikte kaleme zam geldi. 2023 yılında sigara fiyatlarında 23 liralık bir artış yaşandı. Bugün ise bir sigara markası olan Jit grubuna zam geldi. Zamlardan sonra en düşük sigara fiyatı 52, en yüksek sigara fiyatı ise 60 lira oldu.

Cumhuriyet.com'a açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Jit gurubunda, '1 TL ile 3 TL arasında zam geldiğini açıkladı. Öte yandan Dündar zam geçişlerinin bugun ve yarın da devam edeceğinin altını çizdi.