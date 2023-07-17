İkinci elde fiyat kısıtlaması başladı: Galericiler kurala uymadı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 17.07.2023 - 12:16

kinci el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlama 15 Temmuz 2023 itibarıyla başladı.

300 BİN LİRAYA VARAN CEZA UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Temmuz 2023'te yapılan açıklamayla, ikinci el araç ilanlarına yönelik denetimlerin artırılacağı, kısıtlamaya uymayanlara 300 bin TL'ye varan cezalar uygulanacağı aktarılmıştı.

GALERİCİLER YASAĞA UYMADI

Uygulamanın başladığı 15 Temmuz 2023 itibarıyla bazı ikinci el araç satışı yapanların kısıtlamaya uymadığı görüldü. Kağıthane'de bulunan bir oto galeride Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin 675 TL olduğu görülen aynı özelliklerdeki aracın 2 milyon 90 bin TL'ye satıldığı görüldü.

Oto galerici esnafı Osman Özer, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde uygulanmaya başlamadı aksine fiyatlar daha çok çıkmaya başladı.” dedi. “Uygulansa bile bazı esnaflar kendi aralarında bir şeyler yapıyor, bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Sıfır araca 6 bin kilometre kısıtlaması geldiğinde araçla dışına çıkıp, gelip aracı satıyorlardı.” ifadelerini kullanan Özer, uygulamanın piyasaya etki etmeyeceği görüşünü savundu.

YURTTAŞ MAĞDUR

Yasağa uyulmaması vatandaşı mağdur etti. Araç satın almak için oto galeriye gelen Ufuk Çelebi isimli bir vatandaş, “Sıfır fiyatına bakıyorum 620 bin TL, oto galeride 655 bin TL yazmışlar. Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok.” diye konuştu.